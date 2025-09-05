Вице-премьер также подчеркнул важность соблюдения сроков создания проектов

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко провел совещание по вопросу реализации проектов по созданию кампусов, передовых школ и строительства объектов МДЦ "Артек". Об этом сообщили в аппарате вице-премьера.

"В рамках национального проекта "Молодежь и дети" в России идет создание целого созвездия современных университетских кампусов. По поручению нашего президента Владимира Путина к 2030 году их должно быть создано не менее 25, а к 2036 году - не менее 40. Такие кампусы призваны стать настоящими драйверами социально-экономического развития регионов и способствовать синергии науки, бизнеса и общества. Это самая масштабная за последние 60 лет программа комплексного инфраструктурного развития сферы образования, которая требует колоссальных усилий и вовлечения", - приводятся в сообщении слова Чернышенко.

Вице-премьер также подчеркнул важность соблюдения сроков создания проектов, а также призвал новых участников учитывать успешную практику коллег из других регионов. Участники совещания обсудили ход строительства объектов МДЦ "Артек" и передовых школ.

"Президент Владимир Путин поручил до 2030 года создать не менее 12 передовых школ. Планируется, что благодаря нацпроекту "Молодежь и дети" они появятся в каждом федеральном округе. На трех объектах уже начато строительство: в Новгородской, Псковской и Рязанской областях", - процитировали в аппарате вице-премьера Чернышенко.

О ходе создания передовых школ рассказал заместитель министра просвещения Российской Федерации Андрей Николаев. Так, в Новгородской области строится школа на 600 человек, в Псковской и Рязанской областях - на 800 каждая. Также в них будут интернаты для проживания учеников. В завершение Чернышенко поручил подготовить предложения по применению опыта создания кампусов к передовым школам.