Храм в Псковской области может получить статус Всемирного наследия ЮНЕСКО

Речь идет о Псковском храме Успения Пресвятой Богородицы XV века в деревне Мелетово

ПСКОВ, 5 сентября. /ТАСС/. Псковский храм Успения Пресвятой Богородицы XV века в деревне Мелетово может быть включен в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Церковь знаменита своим уникальным ансамблем фресок, не имеющим аналогов в древнерусском искусстве, сообщила ТАСС генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

"Сотрудники Псковского музея-заповедника ведут работу по включению храма Успения Пресвятой Богородицы (XV век) и его фресок, находящегося в деревне Мелетово, в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ранее памятник культуры "Церковь Успения в Мелетово" уже становился претендентом на попадание в список еще в 2002 году", - сообщила Мельникова.

Художник-реставратор и искусствовед Владимир Сарабьянов о живописи храма высказался так: "Мелетовские росписи выдают руку опытнейших мастеров, которые в быстрой технике фрески сумели достичь иконной тщательности в проработке живописи". Храм был построен в 1462 году по заказу псковских посадников и расписан всего через три года.

Церковь представляет огромную ценность как памятник архитектуры и монументальной живописи. Храм демонстрирует оригинальные архитектурные решения, повлиявшие на развитие псковского зодчества. Здесь впервые появились характерные элементы псковской архитектуры, которые потом широко распространились.

"Мелетовский храм и его фресковый ансамбль созданы в период падения Византийской империи. Фрески храма - отблеск византийского искусства на северо-западе русских земель. Ряд сюжетов, основанных на литературных источниках, не имеет аналогов в древнерусском и византийском искусстве. Наиболее известными являются композиции: "Христос несет на плечах Благоразумного разбойника в рай", "Ант скоморох", "Единорог", "Птица Неясыть". К настоящему времени сохранилось около 53% авторской живописи", - пояснила Мельникова. Фрески созданы в технике альсекко по сухой штукатурке и следуют византийской традиции.