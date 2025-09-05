Для зрителей прозвучали арии и музыкальные номера из спектаклей "Времена не выбирают", "Растратчики", "Все о Золушке", "Принцесса цирка", "ПраймТайм", "Тест на любовь" и других

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Юбилейный вечер, посвященный 15-летию Московского театра мюзикла (МТМ), прошел в здании театра в Москве, передает корреспондент ТАСС.

Юбилей театра совпал с днем рождения художественного руководителя МТМ, специального представителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого, которому исполнилось 77 лет.

В программе вечера был представлен спектакль-концерт, включающий лучшие номера из постановок театра, а также несколько премьер новых песен. Для зрителей прозвучали арии и музыкальные номера из спектаклей "Времена не выбирают", "Растратчики", "Все о Золушке", "Принцесса цирка", "ПраймТайм", "Тест на любовь" и других.

В концерте приняли участие артисты театра Алексей Колган, Максим Заусалин, Анна Гученкова, Галина Безрук, Ася Будрина, Денис Котельников и другие. Ведущим вечера выступил Михаил Швыдкой.