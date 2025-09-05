Член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров отметил, что в эти казино вовлекаются тысячи несовершеннолетних, люди теряют колоссальные средства

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Законопроект, направленный на борьбу с азартными играми, который внесен в Госдуму, не решает проблемы нелегальных онлайн-казино. Такое мнение высказал ТАСС член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров по итогам так называемого нулевого чтения законопроекта, которое прошло в Общественной палате (ОП).

"Рассмотренный сегодня в рамках "нулевых чтений" правительственный законопроект, безусловно, концептуально должен быть поддержан. Вместе с тем есть ряд положений, которые требуют дополнительного экспертного обсуждения и проработки ко второму чтению. <...> Ключевой проблемой, которую не решает этот законопроект, являются нелегальные онлайн-казино, в которых не требуется ни верификация, не проводится противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма", - сказал Машаров.

Он отметил, что в эти казино вовлекаются тысячи несовершеннолетних, люди теряют колоссальные средства. "Учитывая, что пополнение происходит через криптокошельки, средства уходят за пределы нашей страны. К сожалению, по обращениям, поступающим ко мне в ОП РФ, многие пострадавшие теряют деньги в таких проектах, но также их в дальнейшем вербуют враждебные спецслужбы для совершения преступлений против нашей страны", - сказал Машаров.

По его мнению, необходимо поэтому расширить полномочия Единого регулятора азартных игр по пресечению незаконных онлайн-казино, в частности, предоставить полномочия по координации действий в части блокировки платежей и ускоренной блокировки сайтов указанных проектов.

Также, считает член палаты, в предложенном законопроекте требует уточнения формулировка о том, что участие в азартных играх не гарантирует получение выигрыша и может привести к потере денежных средств, нанести вред жизни и здоровью. "Считаю, что положение о вреде жизни является избыточным, и если его вводить, то оно должно распространяться как на алкоголь, так и на табачную продукцию", - отметил Машаров.

Кроме того, указал он, есть риск смешения двух различных видов экономической деятельности, в частности, букмекерского бизнеса и финансового рынка. "Уже сейчас в ряде стран криптобиржи стали предлагать ставки на спорт, и стал развиваться активно рынок предсказаний на определенные события. В 2019 году мы уже побороли на законодательном уровне бинарные опционы", - сказал эксперт. Все указанные предложения будут направлены в Госдуму, заключил он.

О законопроекте

Правительство РФ в конце июля внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий комплекс мер, направленных на предотвращение игромании и борьбу с ней.

Законопроект предусматривает установление следующих обязанностей организаторов азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах: разместить на своем сайте в интернете, используемом для приема интерактивных ставок, информацию о рисках и возможных последствиях участия в азартных играх; обеспечить доступ посетителям сайта к информации о возможности инвестирования свободных денежных средств для их сохранения и (или) получения дополнительного дохода, а также разместить при входе в букмекерскую контору или тотализатор, пункт приема ставок букмекерской конторы или тотализатора информацию о рисках и возможных последствиях участия в азартных играх, а также двухмерный штриховой код (QR-код), содержащий в кодированном виде адрес страницы сайта в интернете, на которой размещена информация о возможности инвестирования свободных денежных средств для их сохранения и (или) получения дополнительного дохода.

Также предлагается внести изменения в Федеральный закон "О рекламе", устанавливающие требования о сопровождении рекламы азартных игр и пари предупреждением о том, что участие в азартных играх не гарантирует получение выигрыша и может привести к потере денежных средств и нанести вред жизни и здоровью.