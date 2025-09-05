Финансирование расходов на реализацию постановления будет осуществляться за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям средств федерального бюджета

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило постановление, согласно которому оклад работников федеральных госорганов, не являющихся госслужащими, повысят на 7,6% с 1 октября 2025 года. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Повысить с 1 октября 2025 г. в 1,076 раза должностные оклады работников федеральных государственных органов, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы, установленные приложением к постановлению правительства Российской Федерации от 24 марта 2007 г. № 176 "Об оплате труда работников федеральных государственных органов, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы", - говорится в документе.

Отмечается, что финансирование расходов на реализацию постановления будет осуществляться за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям средств федерального бюджета.