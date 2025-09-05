ДВФУ начнет учить будущих студентов-медиков в Китае русскому языку

Молодых людей будут обучать в специализированном центре русского языка и культуры, чтобы они успешнее проходили вступительные испытания в российские вузы и легче адаптировались в стране

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Первый специализированный центр русского языка и культуры (ЦРЯК) Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) в 2025 году начнет работать на базе Совместного института с биомедицинским уклоном в Гуанчжоу. Там будущих студентов медицинских и смежных специальностей будут обучать русскому языку, чтобы молодые люди успешнее проходили вступительные испытания в российские вузы и легче адаптировались в стране, сообщил ТАСС проректор по международным отношениям ДВФУ Евгений Власов на полях X Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Развитие сети ЦРЯК за рубежом является для нас одним из ключевых инструментов не только продвижения русского языка и образования в России, но и подготовки квалифицированных абитуриентов. В этом году на базе Совместного института с биомедицинским уклоном в Гуанчжоу начнет работу наш первый специализированный ЦРЯК, направленный на подготовку по русскому языку будущих студентов медицинских и смежных с ними направлений. Фокус на биомедицинский профиль обусловлен растущим интересом к российскому образованию в этой сфере и высокими требованиями к языковой подготовке будущих врачей. Мы ожидаем, что такая целевая подготовка позволит абитуриентам не только успешно сдать вступительные испытания, но и быстрее адаптироваться к высоким стандартам российской высшей школы", - разъяснил проректор.

Он добавил, что планируется открыть и второй подобный центр на северо-востоке Китая, который также будет специализироваться на подготовке абитуриентов к поступлению на медицинские и смежные направления ДВФУ, а также центр в Чунцине на базе Совместного института ДВФУ и Чунцинского университета почты и телекоммуникаций, который будет специализироваться на подготовке талантливых школьников, желающих обучаться на программах двойных дипломов в IT-сфере.

"Естественно, слушатели ЦРЯКов являются важным кадровым резервом, и мы выстраиваем четкую образовательную траекторию для поступления в наш университет. Учитывая растущий спрос, мы уверенно прогнозируем увеличение числа слушателей наших центров как минимум на 20-30% в ближайшие два года", - добавил собеседник агентства.