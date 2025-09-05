Старое здание международного аэропорта Байкал в Улан-Удэ отремонтируют в 2026 году

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Старое двухэтажное здание международного аэропорта Байкал в городе Улан-Удэ отремонтируют в 2026 году. Об этом сообщили ТАСС в Минтрансе Бурятии, комментируя тему развития транспортной инфраструктуры, которая в том числе обсуждается на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

В 2023 году аэропорт Байкал вошел в территорию опережающего развития (ТОР) "Бурятия", в ноябре 2024 года был открыт новый аэровокзальный комплекс стоимостью более 3,6 млрд рублей - он возведен по инвестиционному проекту холдинга "Новапорт".

"Что касается старого здания, то аэропорт Байкал начал конкурс на его реконструкцию в части фасада и крыши. Ремонтные работы планируется провести до конца второго квартала 2026 года", - сообщили в министерстве, добавив, что работы по обновлению старого здания профинансирует так же холдинг "Новапорт".

Как уточнил ТАСС генеральный директор международного аэропорта Байкал Дмитрий Гармаев, прежнее здание воздушной гавани Улан-Удэ в настоящее время функционирует, там располагается международный терминал. "Там работают сотрудники таможни, пограничники", - пояснил собеседник.

Он сообщил, что прошедший летний сезон стал для аэропорта временем активной работы, пассажиропоток за данный период составил 274 633 человека. "Это на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, - уточнил Гармаев. - Самым востребованным направлением стала Москва - 131 136 пассажиров". Также это такие города, как Новосибирск (27 698 человек), Красноярск (18 707 человек), Иркутск (16 164 человека), Владивосток (9 958 человек).

Новый терминал международного аэропорта Байкал разместился на площади 6,5 тыс. кв. метров, он оборудован двумя телетрапами и может обслуживать до 400 человек в час. "Сегодня осуществляются вылеты примерно по 15 направлениям. В прошлом году аэропорт обслужил 749 175 человек - почти на 5% к уровню 2023 года, с начала 2025 года - более 400 тыс. пассажиров. Такому росту пассажиропотока способствуют, в том числе доступные цены на билеты - все благодаря различным программам субсидирования", - добавили в Минтрансе Бурятии.

