В совместном институте России и КНР стартовала двухдипломная программа

Первый набор превысил 100 человек, рассказал проректор ДВФУ по международным отношениям Евгений Власов

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Студентами первого набора программы "Интернет вещей" в Совместном институте Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) с Чунцинским университетом почты и телекоммуникаций стали более 100 человек - граждан России и Китая. Об этом сообщил ТАСС проректор по международным отношениям ДВФУ Евгений Власов на полях X Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Первый набор на программу "Интернет вещей" в Совместном институте с Чунцинским университетом почты и телекоммуникаций составил более 100 человек, которые будут учиться на территории обеих стран, получат опыт межкультурной коммуникации и возьмут лучшее от академических систем наших университетов. Выпускники этого института получат дипломы двух университетов и будут востребованы на ведущих предприятиях телекоммуникационного и IT-сектора. В следующем учебном году совместный институт откроет набор на еще две программы бакалавриата и три программы магистратуры с возможностью получения двойных дипломов", - сообщил проректор.

КНР - ключевой партнер ДВФУ. Вуз сотрудничает с более чем 85 университетами и научно-исследовательскими центрами Китая. В КНР действуют 15 центров русского языка и культуры, представительство ДВФУ и Центр российско-китайских исследований, открытый совместно с Китайской академией общественных наук. Их главными задачами являются развитие академического партнерства в регионе, совместная научно-исследовательская деятельность и содействие академическим обменам.