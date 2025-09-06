Сейчас от уплаты этого вида налога освобождены герои СССР и РФ, кавалеры ордена Славы, герои Социалистического Труда, героя Труда РФ, участники спецоперации, ветераны ВОВ, а также люди с инвалидностью

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Член комитета СФ по образованию Айрат Гибатдинов предложил расширить список граждан, временное проживание которых в отелях, домах отдыха и санаториях не будет облагаться туристическим налогом, в их число могут войти члены многодетных семей, близкие родственники участников СВО, а также студенты до 24 лет. Соответствующий законопроект сенатор планирует направить на заключение в правительство (документ имеется в распоряжении ТАСС).

Изменения предлагается внести в Налоговый кодекс РФ. Сейчас от уплаты этого вида налога освобождены герои СССР и РФ, кавалеры ордена Славы, герои Социалистического Труда, героя Труда РФ, участники СВО, ветераны ВОВ, а также инвалиды.

"Целью проекта федерального закона "О внесении изменений в статью 418.4 части второй Налогового кодекса РФ" является расширение перечня лиц, стоимость услуг по предоставлению мест для временного проживания которых не включается в налоговую базу налогоплательщиков туристического налога", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.

В случае принятия закона в налоговую базу не будет включаться стоимость услуги для членов многодетной семьи; супруга или супруги, а также детей (до 18 лет) лиц, принимающих (принимавших) участие в СВО или выполняющих (выполнявших) задачи на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в период проведения СВО; студентов до 24 лет, обучающихся по очной форме обучения, говорится в пояснительной записке.