Нургалиева: музеи на Дальнем Востоке могут участвовать в изменении городов

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Музейные пространства на Дальнем Востоке могут принимать участие в изменении облика дальневосточных городов и как следствие на самоощущение жителей этих населенных пунктов. Таким мнением с участниками сессии "Музейный Дальний: от идеи до модели" Восточного экономического форума поделилась заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Эльвира Нургалиева.

"Мы в том числе к музеям на Дальнем Востоке относимся не просто как к институциям, которые сохраняют память и транслируют ее, но и как к институциям, которые влияют на жизнь города, влияют на самоощущение жителей этих городов и, в конечном счете, влияют и на демографию Дальнего Востока. Два года назад первый разговор между министерством как заказчиком и музеями в городах Дальнего Востока состоялся, и мы услышали обратный запрос музеев, увидели, что в них очень много не только знаний и артефактов, но и очень много желания соучаствовать в изменении городов, они к этому способны", - поделилась мнением Нургалиева.

По ее словам, музеи на Дальнем Востоке уже начали участвовать в разработке проектов благоустройства вместе с муниципалитетами. "У нас в одной руке есть специальный для Дальнего Востока конкурс благоустройства, 5 миллиардов в год. Рядом есть музеи, которые знают, в каких парках кто гулял и кто основывал, кто сажал какое дерево и где какие происходили события. Так мы в этом году впервые объединили усилия, когда музеи вместе с городами начали формулировать эти заявки на конкурс благоустройства. В этом году было подано пять таких заявок, большинство из них победили", - сказала Нургалиева.

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.