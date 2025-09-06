Уголовные приговоры по делам, связанным с терроризмом и диверсиями, суровые, отмечает экс-сотрудник Службы безопасности Украины

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Осужденный за покушение на экс-сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова не сможет обжаловать приговор. Такое мнение в интервью ТАСС выразил бывший офицер украинской спецслужбы, в отношении которого был совершен теракт.

"Думаю, нет, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - Сейчас уголовные приговоры по делам, связанным с терроризмом и диверсиями, суровые, и я считаю это абсолютно правильным. Потому что в условиях фактической войны, специальной военной операции, мягкотелость по отношению к тем, кто осуществляет диверсии и теракты, недопустима. Потому что это прямой удар по гражданам страны", - отметил Прозоров.

"Это человек, который осуществлял слежку за мной, подтверждал мое место жительства. Суд приговорил его к 16 годам лишения свободы", - отметил он. По его словам, осужденный - молодой человек, уроженец ЛНР, гражданин РФ. Всего по делу о покушении проходят пять человек, трое из которых арестованы, а двоим обвинения предъявлены заочно.

Прозоров также сообщил, что чувствует себя хорошо и полностью восстановился после получения ранений средней степени тяжести. Он добавил, что исполнитель теракта "слегка промахнулся", неправильно выполнив инструкции кураторов из СБУ.