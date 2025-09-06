Они внедрили схему краж через синхронизацию гаджетов, сообщили в министерстве

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Мошенники внедрили схему хищения денег у россиян, желающих получить прибыль от инвестирования, через синхронизацию гаджетов при выводе средств. Это следует из материалов МВД, с которыми ознакомился ТАСС.

Мошенники размещают ссылки с якобы выгодными предложениями инвестирования средств, используя для привлечения внимания образы популярных блогеров, рекламирующих вложения. Потенциальные жертвы переходят по этим ссылкам и оставляют там свои контакты. Вскоре с "потенциальным клиентом" связывается якобы менеджер биржи, который подробно расписывает преимущества инвестиций. "Для оформления операций заявителя зарегистрируют на платформе с персональным кабинетом и предоставляют номер депозитов "кассиров", которые берут небольшую комиссию за перевод денег на "брокерский счет", - говорится в материалах.

Затем в течение некоторого времени в системе искусственно демонстрируется рост виртуального капитала. Для вывода этих средств "финансовый консультант" убеждает заявителя включить функцию синхронизации телефона с его гаджетом и под его контролем создать виртуальный кошелек. "Как только проводится синхронизация, с банковских счетов жертвы списываются все деньги", - отмечается в документе.