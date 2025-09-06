В городе до 2030 года запланировали строительство шести школ, сообщил исполняющий обязанности заместителя председателя правительства региона по вопросам строительства Алексей Колеватых

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Ввод новых школ позволит практически полностью ликвидировать обучение во вторую смену в Хабаровске. Об этом сообщил ТАСС исполняющий обязанности заместителя председателя правительства региона по вопросам строительства Алексей Колеватых, комментируя вопросы, которые обсуждались на сессиях, объеденных темой "Города - для жизни людей" на Восточном экономическом форуме.

"В Хабаровске до 2030 года запланировано строительство шести школ, что позволит практически полностью ликвидировать вторую смену", - сказал Колеватых.

В основном обучение в две смены организовано в школах, расположенных в центральных районах с плотной жилой застройкой Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Особенно остро вопрос стоит в Хабаровске, сказал исполняющий обязанности зампреда.

В 2024-2025 учебном году во вторую смену в регионе обучалось 20 тыс. человек в 96 школах, это составляло 13,05% от общего количества учащихся в крае. При этом 5 тыс. человек обучались во вторую смену временно, на период проведения капитальных ремонтов в общеобразовательных организациях. В новом 2025-2026 учебном году количество школьников, обучающихся во вторую смену, немного сократится и составит 17,79 тыс. человек, то есть почти 12% от общего количества учащихся. Для 3 тыс. детей из 14 школ вторая смена будет временной - до завершения капремонтов. Это Советско-Гаванский, Николаевский, Хабаровский, Ульчский, имени Лазо районы, сказал Колеватых. Санитарные нормы и правила обязательно соблюдаются: во вторую смену не будут обучаться школьники 1, 5, 9 - 11 классов и классы для детей с ограниченными возможностями здоровья, добавил он.

В этом учебном году свои двери для детей в регионе открыли 355 школ. До конца года планируется ввести в эксплуатацию пристройку на 250 мест к школе №1 в городе Вяземский, на объекте идет активная работа. В 2027 году ожидается ввод школ на 2 100 мест в микрорайоне Ореховая сопка и на 1 100 мест в Южном микрорайоне Хабаровска. В работе проект по возобновлению строительства школы на 1 100 мест по улице Демьяна Бедного. В 2026 году планируется выполнить актуализацию проектной документации.

"К вопросу достройки школы в микрорайоне Строитель с последующей безвозмездной передачей здания в собственность края - обязательства возложены на ООО "Специализированный застройщик "Хабаровск-сити" в рамках реализации проекта комплексного развития территории "Хабаровск-сити. Первый этап", который планируется завершить до 2030 года", - сказал Колеватых.

