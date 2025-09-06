Проект уже готов и скоро будет представлен общественности, сообщил генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Тематико-просветительское общественное пространство создадут в районе Чуркин города Владивостока к следующему Восточному экономическому форуму (ВЭФ), сообщил ТАСС на полях форума генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев. "Тигропарк" станет не только местом отдыха горожан, но и площадкой для тематических проектов.

Ранее Арамилев уже заявлял о необходимости создания общественных пространств, где можно проводить экологические и просветительские мероприятия. В таких местах кроме пешеходных зон должна присутствовать соответствующая инфраструктура для использования мультимедийной аппаратуры.

"Основную формацию "Тигропарка" планируется построить к следующему Восточному экономическому форуму. Проект уже готов, скоро он будет представлен общественности. Он будет располагаться в районе Владивостока Чуркин. Кроме сквера, пешеходных и интерактивных зон уже есть договоренность с РЖД об установке там станции легкого метро, когда оно начнет функционировать", - рассказал Арамилев.

Он также выразил уверенность, что во Владивостоке уже достаточно инициативных организаций, готовых загрузить такое место своими мероприятиями.

