ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Образ тигра, которого почитают народы России и Индии, становится дополнительным мостом позитивного взаимодействия двух культур. Такое мнение в беседе с ТАСС на полях Восточного экономического форума выразил генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

Накануне Центр "Амурский тигр", занимающийся сохранением мест обитания амурских тигров в России, подписал меморандум о взаимопонимании с созданным по инициативе премьер-министра Индии Нарендры Моди Международным альянсом крупных кошачьих. Подписание состоялось на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Российская и индийская культура достаточно сильно взаимосвязаны, еще с тех пор, как мы в советские времена смотрели индийские фильмы, а они слушали нашу музыку. Но сейчас для многих граждан Индии стало открытием, что тигр - это не только их национальное животное-символ, но и в России его тоже почитают, пишут научные работы, художественные произведения и наносят на гербы городов. Они считали, что у нас только к медведю так относятся. Поэтому тигр сейчас становится дополнительным мостом культурного взаимопонимания между нашими странами", - рассказал Арамилев.

Он отметил, что для индийцев это стало позитивным культурным шоком, и уже положительно сказывается, в частности, на природоохранном взаимодействии двух стран.

