Заявку на вступление парка в глобальную сеть республика подала в 2021 году

УФА, 6 сентября. /ТАСС/. Геопарк "Торатау", который находится в Башкирии, признали глобальным геопарком ЮНЕСКО. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров.

"Торатау" - глобальный геопарк ЮНЕСКО! За его включение во всемирную сеть эксперты в Чили, где в эти дни проходит заседание совета ЮНЕСКО, проголосовали единогласно. Поздравляю всех жителей Башкортостана с этой отличной новостью", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, заявку на вступление парка в глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО Башкирия подала в 2021 году. В 2022 году в "Торатау" с оценочной миссией побывали эксперты из Ирландии и Испании. "На протяжении этих лет мы исполняли их рекомендации. За это время наш "Торатау" успел стать важным центром геотуризма и образовательных инициатив", - рассказал Хабиров.

Он также отметил, что на вершину шихана Торатау построили эколестницу, в рамках Евразийского климатического консорциума федерального проекта "Карбоновый полигон" открыли Дом-музей климата Евразийского НОЦ. Помимо этого, текущим летом начали работать эталонные геологические разрезы "Усолка" и "Дальний Тюлькас".

Геопарк "Торатау" - природная территория в Башкирии, объединяющая в себе множество уникальных объектов и памятников природы. Площадь геопарка составляет более 4 тыс. кв. км, он охватывает территории четырех районов региона. Геопарк сформировался вокруг шиханов Юрактау и Торатау, которые представляют собой фрагменты огромного барьерного рифа, возникшего 300 млн лет назад. Оба шихана являются уникальными геологическими объектами. Также в геопарке множество скал, ущелий, горных рек, водопадов и пещер. Так, Киндерлинская пещера является самой длинной пещерой на Урале.

Это второй геопарк Башкирии, который вошел в глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО. Первым в 2020 году стал "Янган-Тау". Также недавно в Список всемирного наследия включили наскальные рисунки пещеры Шульган-Таш.