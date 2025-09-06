Речь идет о периоде 2024 года

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Высшие учебные заведения, подведомственные Министерству просвещения РФ, сделали 26 научно-исследовательских работ (НИР) о продвижении отечественного образования и русского языка за границей за 2024 год. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера России Дмитрия Чернышенко.

"Подведомственные Министерству просвещения Российской Федерации вузы в 2024 году выполнили 26 научно-исследовательских работ по продвижению русского языка и российского образования за рубежом. В рамках них были разработаны новые методики обучения, пособия, программы переподготовки и дополнительного образования, курсы повышения квалификации, образовательные интернет-платформы с аудио- и видеоуроками, диагностические материалы, научно-методические и учебные пособия, обучающие карточки для школьников. Реализованные проекты охватили свыше 30 стран, включая государства Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки и Азии", - говорится в сообщении.

По информации аппарата вице-премьера, важными направлениями в научно-исследовательской работе педвузов стали разработка методических материалов для изучения русского языка, повышение квалификации педагогов - обучение иностранных преподавателей современным методикам, проведение совместных исследований.

"Наш президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал важность продвижения русского языка и российской культуры за рубежом. Привлечь большее число граждан других государств к их изучению помогает работа российских университетов и специализированных центров открытого образования. Они создаются по поручению главы государства и сегодня действуют уже в 62 странах мира, включая Китай, Индию, Вьетнам, Кубу, Венесуэлу и другие", - приводятся в сообщении слова Чернышенко.

В аппарате заместителя председателя правительства рассказали, что научный коллектив Московского педагогического государственного университета (МПГУ) создал модель продвижения русского языка в Ливанской Республике и Исламской Республике Иран, включающую программы для школ и курсы повышения квалификации.

Согласно информации аппарата Чернышенко, в Ульяновском государственном педагогическом университете им. И. Н. Ульянова разработали программу повышения квалификации для учителей Федеративной Демократической Республики Эфиопия, направленную на развитие функциональной грамотности учащихся в цифровой образовательной среде.