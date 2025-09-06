Боец Беслан-Бек Теуважуков отметил, что военнослужащие РФ достойно продолжают дело отцов и дедов, отстаивая интересы своего Отечества

ЧЕРКЕССК, 6 сентября. /ТАСС/. Закладка камня в основание будущего памятника уроженцам Карачаево-Черкесии (КЧР), погибшим на специальной военной операции, состоялась в Черкесске в субботу, передает корреспондент ТАСС.

Торжественная церемония прошла в парке Победы на Аллее героев с участием главы республики Рашида Темрезова, мэра Черкесска Алексея Баскаева, ветеранов СВО, духовенства, общественности и молодежи республики.

"В Год защитника Отечества, когда мы отмечаем 80-летие Великой Победы, в знак вечной благодарности героям современности, потомкам поколения победителей, мы объявляем о том, что именно в этом священном месте в скором времени будет построен мемориальный комплекс павшим героям специальной военной операции. <...> Их имена навсегда останутся в летописи ратной славы нашей страны", - сказал Темрезов.

Участник специальной военной операции Беслан-Бек Теуважуков отметил, что российские военнослужащие достойно продолжают дело отцов и дедов, отстаивая интересы своего Отечества. "Мы получили от предшественников самую великую страну, и нашим достойным вкладом в ее будущее станет установление прочного мира в современном обществе. Именно эту цель преследует специальная военная операция", - подчеркнул он. В КЧР ветеранам и участникам СВО оказывается всесторонняя поддержка, отметил Теуважуков.

Закладка камня в основание будущего памятника состоялась в рамках празднования Дня республики и 200-летия ее столицы.