Ей было 58 лет

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Известный адвокат Елена Липцер умерла в Москве на 59-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил ее коллега Дмитрий Аграновский.

"К сожалению, это правда, Липцер умерла. Это огромная потеря для нас", - сказал он.

Елена Липцер - дочь правозащитника Льва Пономарева (признан в РФ иноагентом). Она представляла интересы акционеров ЮКОСа и Платона Лебедева, бывшего руководителя финансового объединения "Менатеп". Липцер - соавтор книги "Международная защита прав человека". В 2011 году она вошла в рейтинг "100 самых влиятельных женщин в России".