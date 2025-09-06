По его словам, в случае запрета с такими произведениями можно будет ознакомиться в библиотеках с научными целями, но "открытых продаж, рекламы, изданий - этого ничего не должно быть"

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Авторские права на книги, постановки, музыкальные произведения иностранных агентов должны быть переданы государству или их публичную демонстрацию необходимо запретить. Такое мнение в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) выразил Николай Новичков (СРЗП).

"Это касается не только книг, но и музыкальных композиций, песен, постановок под авторством иностранных агентов. Давайте пока это все заархивируем. Не надо запирать на висячий замок и ключ выбрасывать, но публичная демонстрация должна прекращаться. Или давайте национализируем эти объекты и будем дальше их использовать, но уже в интересах страны, в интересах общества, в интересах народа", - сказал депутат.

По его словам, в случае запрета с произведениями иноагентов можно будет ознакомиться в библиотеках с научными целями, но "открытых продаж, рекламы, изданий - этого ничего не должно быть". Кроме того, парламентарий считает излишней меру, по которой иноагент может получить отчисления, заблокированные на спецсчете, после снятия статуса.

"Понятно, что там они напрямую не получают авторские, эти авторские на каких-то счетах блокируются. Но значит мы предполагаем, что они потом будут разблокированы и у авторов появится доступ к деньгам. Давайте с этим завязывать", - сказал парламентарий.

Х Восточный экономический форум состоялся во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума прошло более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме приняли участие более 8,4 тыс. участников из 75 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.