Они будут расположены в районе границы с Китаем

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. В Забайкальском крае определены пять площадок для дальнейшего создания международной территории опережающего развития (ТОР). Они будут расположены в районе границы с Китаем, а также на основных транспортных узлах, сообщил в интервью ТАСС в ходе Восточного экономического форума губернатор Забайкалья Александр Осипов.

"У нас определены пять таких территорий для создания международной ТОР. Первоочередная из них - это [приграничный поселок] Забайкальск, вторая в Чите. И еще ряд других территорий и на границе, и на транспортных узлах в регионе. В первую очередь, мы совместно с Китаем будем работать, так как граничим с этой страной. Но МТОР будет открыта для всех абсолютно", - сказал губернатор.

Сейчас уже рассматривается ряд проектов, которые можно будет реализовать в рамках международной ТОР. Среди них создание транспортно-логистических хабов и другой инфраструктуры на приграничных территориях. "Мы хотим еще, помимо того, создать такую "песочницу", где могут все разные средние, большие и малые проекты реализовываться, лишь бы они были связаны с международной торговлей и с развитием России и Забайкальского края", - добавил губернатор.

