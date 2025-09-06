Словом "борода" на севере называют последний несжатый пучок на поле

АРХАНГЕЛЬСК, 6 сентября. /ТАСС/. Этнокультурный фестиваль "Борода" открылся в музее-заповеднике "Малые Корелы" под Архангельском. Как рассказала ТАСС заведующая отделом этнографических программ и массовых мероприятий музея-заповедника Юлия Волова, в этом году гости впервые участвуют в жатве на поле музея, они убирают лен. Словом "борода" на севере называют последний несжатый пучок на поле.

"Мы так еще не делали, посетителей не пускали, а сейчас они нам помогут убрать урожай. У нас есть поле, на котором мы выращиваем рожь, пшеницу, ячмень, овес и лен. И если все зерновые культуры жнут, то есть работают с серпом, то лен дергают, это безопасно смогут сделать даже маленькие посетители, - сказала Волова. - Надергав лен, они смогут забрать его на мастер-классы и сделать сувениры своими руками".

Первый день фестиваля посвящен жатве. Название фестивалю дал обряд "завивания бороды", то есть связывания последнего пучка или снопа на поле, бытовавший в разных районах Архангельской области, где понятие "борода" означало завершение сбора урожая хлеба и в целом - полевых работ.

Изо льна гости фестиваля смогут сделать сувениры, а также узнать, как обрабатывали лен на интерактивной площадке "Лен с ленью не ходит". "В этом году прекрасная погода, поэтому мы развернем площадку прямо на улице, у дома Попова", - отметила собеседница агентства. Блюдо этого года - тонкие пирожки по-каргопольски, их гости смогут научиться печь. Тесто для них раскатывают очень тонко, а начинка может быть разной, например, черника.

Воскресенье в "Малых Корелах" посвятят лошади, в музее состоятся скачки и показательные выступления конных клубов, на фестивале выберут самую красивую и самую умную лошадь. Завершится фестиваль конкурсом бородачей "Поморский стиль", где выберут обладателей самой длинной и самой художественной бород. "В этом году профессиональные барберы покажут мастер-класс по уходу за бородой, по укладке бороды в домашних условиях. Это мужчинам надо будет не пропустить", - добавила Волова.