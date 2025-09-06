В состав гуманитарного конвоя вошли, в частности, необходимые для бойцов технические средства, а также посылки от родных и близких

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Свыше 5 тонн гуманитарной помощи военнослужащим отправили из подмосковного Жуковского в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщил ТАСС глава города Андроник Пак.

"Как всегда мы старались собрать товары первой необходимости и лекарства, то есть то, что никогда не бывает лишним на передовой", - сказал Пак. Кроме того, в состав гуманитарного конвоя вошли необходимые для бойцов технические средства, а также посылки от родных и близких, книги и, конечно же, письма поддержки. "Последние для военных имеют не меньшее значение, чем любые другие вещи, ведь их читают, передают между подразделениями, это, конечно поднимает боевой дух наших ребят", - заметил глава города. Он отметил, что содействие в сборе помощи оказали как всегда неравнодушные жуковчане, представители общественных организаций, благотворительных фондов и предприятий наукограда.

"В рамках празднования Дня города на минувших выходных мы собрали несколько сотен килограмм помощи, которая также включена в гуманитарный груз", - рассказал, в свою очередь, ТАСС координатор местного отделения "Волонтеров Подмосковья" Алексей Петришин. Вместе со своими коллегами-добровольцами он принимал участие в сборе, упаковке и последующей загрузке транспорта. "Мы организовали пункт приема гуманитарной помощи непосредственно в здании администрации города и почти ежедневно к нам приходят люди и приносят то, что хотят передать бойцам", - заметил Петришин.

Как пояснили в ТАСС в городской администрации, нынешний гуманитарный конвой стал 17-м по счету с начала года, причем помощь будет доставлена не только конкретно жуковчанам, находящимся в зоне СВО, но и бойцам из соседних с Жуковским городов Подмосковья.