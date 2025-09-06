Средняя сумма долга по алиментам на одно исполнительное производство составляет 219 тыс. рублей

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Столичные судебные приставы взыскивают с московских должников по алиментам более 4 млрд рублей. На сегодняшний день в производстве главного управления ФССП по Москве находится 20 тыс. исполнительных производств в отношении должников-алиментщиков, сообщили в пресс-службе ГУ ФССП.

Каждый пятый должник скрывается от приставов - приставы объявляли в розыск 4 272 должника, установлено местонахождение 615. Почти половина московских алиментщиков (45%) скрывают свой доход, находятся в поисках работы, неофициально трудоустроены или имеют редкие заработки, которые невозможно установить.

Статистика показывает, что 90% неплательщиков алиментов в Москве - мужчины, 10% - женщины.

Возраст среднестатистического мужчины-должника по алиментам варьируется от 42 до 44 лет. Средняя сумма долга по алиментам на одно исполнительное производство составляет 219 тыс. рублей. Лишь у 55% должников есть работа и официальный источник дохода, с которого взыскиваются средства на содержание детей.

Возраст среднестатистической женщины-должника по алиментам - от 35 до 39 лет. Их средняя сумма долга на содержание несовершеннолетних детей составляет 172 тыс. рублей. При этом всего 25% женщин-должников официально трудоустроены. Таким образом, общая сумма долга мужчин-алиментщиков составляет 3,9 млрд рублей, женщин-должников - 344 млн рублей.

"В настоящий момент почти каждый должник-алиментщик имеет запрет на выезд за пределы Российской Федерации и ограничен в пользовании специальным правом в виде права управления транспортными средствами", - сообщили в ГУ ФССП.