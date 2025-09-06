Учреждение в Рязанской области первое в стране начало практику семейной реабилитации, когда боец восстанавливается в кругу своей семьи

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Свыше 3,5 тыс. семей участников специальной военной операции прошли реабилитацию на базе центра "Сосновый бор" в Рязанской области. Об этом ТАСС сообщил губернатор региона Павел Малков на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Флагман нашей реабилитационной работы с участниками СВО и их семьями - центр «Сосновый бор», который работает уже два года. Более 3,5 тыс. семей участников СВО прошли реабилитацию в центре. Мы первые в стране начале уникальную практику - семейную реабилитацию, когда боец восстанавливается в кругу своей семьи, для каждого готовится индивидуальная программа из более 200 услуг", - сказал он.

По его словам, в центре "Сосновый бор" собраны передовые практики и методики лечения, он оснащен современным оборудованием; оказывается широкий спектр услуг, в том числе, работа с детьми-инвалидами. Также власти планируют возведение в регионе центра по адаптивным видам спорта. "Открыли водолечебницу. <...> Из ближайших планов - строительство там центра для адаптивных видов спорта", - сообщил Малков.

Он отметил, что в регионе продолжат работу по внедрению новых методик реабилитации бойцов СВО. "Это касается не только «Соснового бора», но и всей инфраструктуры. Продолжаем развивать областной госпиталь для ветеранов войн и другие учреждения, где бойцы могут пройти реабилитацию", - сказал Малков.

