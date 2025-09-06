Президент наградил певца за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин удостоил певца Григория Лепса орденом Дружбы. Это следует из соответствующего указа президента.

"За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить <…> орденом Дружбы Лепсверидзе Григория", - указано в документе.

Российский певец и автор-исполнитель народный артист РФ Григорий Викторович Лепс (настоящая фамилия Лепсверидзе) родился 16 июля 1962 года в Сочи. В 1981 году окончил музыкальное училище по классу ударных инструментов. В конце 1980-х был солистом группы "Индекс-398".

С 2022 года - народный артист РФ, а также заслуженный артист Республики Ингушетия (2004). Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2017) и др. Многократный лауреат премий "Шансон года", "Золотой граммофон", "Муз-ТВ", RU.TV и других.