МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Пирогова 13 врачей медицинских учреждений Камчатского края. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"За высокий профессионализм и самоотверженность, проявленные при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях", - говорится в документе.

Среди награжденных, в частности, врачи Камчатского краевого роддома - Мгер Адамян, Ольга Успенская, Елена Калинина. Ордена также удостоены врачи Камчатского краевого онкодиспансера - Яна Гвоздева, Менги Дадар-Оола, Артем Еременко, Антон Калинин. Отмечены и врачи Петропавловск-Камчатской городской больницы №2 Андрей Дремин и Игорь Тулайкин. Кроме того, награды удостоены врачи Камчатской краевой больницы им. А. С. Лукашевского Виктория Епрынцева, Кира Краличкина, а также врачи Елизовской районной больницы Сергей Пушкарев и Александр Томонов.

Ранее Путин во время посещения острова Валаам, отвечая на вопросы журналистов сообщил, что врачи, проявившие высокий профессионализм в экстремальных условиях, будут отмечены государственными наградами.