Врачи из Белгородской области удостоены наградами "За спасение погибавших" и "За храбрость"

БЕЛГОРОД, 6 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медалью "За спасение погибавших" семи сотрудников Станции скорой медицинской помощи Белгородской области, медалью "За храбрость" ІІ степени награждена фельдшер из региона Оксана Масленко. Об этом сообщается в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

"За высокий профессионализм и самоотверженность, проявленные при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях, наградить <…> медалью "За храбрость" ІІ степени Масленко Оксану Анатольевну - фельдшера южной подстанции скорой медицинской помощи областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения Станция скорой медицинской помощи Белгородской области", - говорится в документе.

Семь сотрудников Станции скорой медицинской помощи Белгородской области награждены медалям "За спасение погибавших". В списке награжденных фельдшер центральной станции скорой помощи Гаджитураб Аразов, водитель ракитянского поста борисовской подстанции скорой помощи Сергей Балабанов, фельдшер ракитянского поста борисовской подстанции скорой помощи Андрей Гарагуля, медсестра борисовской подстанции скорой помощи Александра Однорал, врач южной подстанции скорой помощи Александр Петров, фельдшер шебекинской подстанции скорой помощи Александр Ткачев, фельдшер той же подстанции Юлия Ткачева.