Депутат отметил, что процесс перехода на сокращенную неделю может быть только очень постепенным и сбалансированным

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Сокращенный рабочий день по пятницам может быть закреплен законодательно, но только за счет отработки выпадающего времени в другие дни. Об этом ТАСС заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Комментируя идеи перехода в России к сокращенной рабочей неделе он отметил, что этот процесс может быть только очень постепенным и сбалансированным.

"Как пример - я внес с коллегами проект закона о том, чтобы сделать всегда короткую пятницу, но вот этот сокращенный рабочий день, то есть выпадающий час, компенсировать путем распределения и отработки этого часа в течение понедельника, вторника, среды, четверга", - сказал Нилов.

По его словам, для этого в предшествующие пятнице дни можно "либо сократить обеденный перерыв, либо подольше находиться на рабочем месте, когда рабочий день заканчивается - для того, чтобы компенсировать выпадающий трудовой час". Депутат подчеркнул, что это нужно для сохранения баланса времени труда и отдыха, так как "весь Трудовой кодекс у нас построен на балансе".

В ТК РФ не предусмотрено обязательное сокращение рабочего дня в пятницу, оно может вводиться по усмотрению работодателя.