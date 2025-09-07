Доля мужчин среди них составляет 58%

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Возраст практически каждого четвертого индивидуального предпринимателя в России составляет до 35 лет. Больше всего молодых предпринимателей находятся в регионах Северного Кавказа и Сибири, свидетельствует исследование "Сбераналитики" (есть в распоряжении ТАСС).

"Практически каждый четвертый индивидуальный предприниматель в стране находится в возрасте до 35 лет. Их доля в общей структуре активных ИП составляет 23%. Наибольшая концентрация молодых предпринимателей зафиксирована в регионах Северного Кавказа и Сибири. Лидером стала Чеченская Республика, где 38% индивидуальных предпринимателей моложе 35 лет", - говорится в исследовании.

В Ингушетии и Туве этот показатель составляет 32%, в Дагестане - 31%. Среди крупных городов выделяются Москва с 28% и Санкт-Петербург с 26%. Татарстан и Северная Осетия - Алания демонстрируют одинаковый результат - по 27%.

"Исследование показывает, что молодые люди все чаще идут в предпринимательство. По доле молодых ИП среди предпринимателей лидируют бизнес в сфере культуры, спорта, досуга и развлечений - 26%, образования - 26%, а также в области информации и связи - 23%", - отметил зампред правления Сбера Анатолий Попов.

Среди молодых предпринимателей преобладают мужчины - их доля составляет 58%, тогда как женщины занимают 42%.

Исследование подготовлено с помощью аналитической панели "Мониторинг экономики регионов". Исследования "Сбераналитики" строятся на агрегированной обезличенной информации о потребностях и предпочтениях 111 млн покупателей и 7 млн юрлиц, а также данных более чем из 70 внутренних и внешних источников.