Личные данные режиссера появились на сайте в 2021 году

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Режиссер сериалов "Слово пацана" и "Москва слезам не верит. Все только начинается" Жора Крыжовников находится в списках украинского экстремистского сайта "Миротворец". Это следует из данных базы ресурса, с которыми ознакомился ТАСС.

Личные данные режиссера появились на "Миротворце" в 2021 году за участие в качестве продюсера в съемках сериала "Ваша честь" в Крыму. За это Крыжовникова обвинили якобы в "незаконной коммерческой деятельности".

Помимо серила "Слово пацана. Кровь на асфальте", Жора Крыжовников как режиссер, сценарист и продюсер известен своей дебютной работой "Горько" и последующими частями кинокартины, а также фильмами "Елки новые", "Елки последние", "Лед-2", третьим сезоном серила"Кухня" и другими проектами. Премьера одной из последних работ Крыжовниква, серила по мотивам фильма "Москва слезам не верит", прошла 3 сентября в московском киноцентре "Октябрь", 4 сентября работа вышла в онлайн-кинотеатре Wink.ru.

Скандальный сайт "Миротворец" был создан в 2014 году. Его цель - установление личностей и публикация персональных данных всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы в черный список "Миротворца" попали личные данные журналистов, артистов или политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-то иной причине вызвали негативную оценку авторов сайта.