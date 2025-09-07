Приставы не смогли взыскать с певца Витаса долг за коммуналку

Общая сумма долга - почти 52 тыс. рублей

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Судебные приставы не смогли взыскать с российского певца Витаса задолженность по коммунальным платежам. Это следует из судебных и других материалов, с которыми ознакомился ТАСС.

Так, в материалах, поступивших приставам от судей Одинцовского судебного района Подмосковья, указано, что певец в установленный срок не погасил задолженность по коммунальным платежам и пеням по ним. Общая сумма долга - почти 52 тыс. рублей. На основании поступивших материалов было открыто исполнительное производство.

Его пришлось прекратить из-за невозможности установить местонахождение должника, его имущества или получить сведения о наличии принадлежащих ему денег и других ценностей (п. 3 ч. 1 ст. 46 закона "Об исполнительном производстве").

Витас - российский певец, известный исполнением композиций фальцетом, автор песен, актер.