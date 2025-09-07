7 сентября, 06:45
Восточный экономический форум

Кожемяко: проект "Профессионалитет" помогает выпускать опытных специалистов

После программы человек может сразу прийти на производство, встать за станок и выпускать какую-то деталь, отметил губернатор Приморского края

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Федеральный проект "Профессионалитет" в средних профессиональных учреждениях помогает выпускать не теоретиков, а опытных специалистов. Об этом в интервью проекту "НЬЮМ ТАСС" на полях ВЭФ сказал губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

"Всегда очень актуальна рабочая профессия, профессионалы, которые знают свое дело, которые выпускают колледжи. У нас 50 тыс. ребят учатся в колледжах. Сейчас по программе "Профессионалитет" практически везде уже идут демонстрационные экзамены. Это не теоретик выпускается, это выпускается молодой человек, который может сегодня же прийти на производство, встать за станок и уже выпускать какую-то деталь. Если это строитель, то он уже понимает в чертежах, в 3D. Если это сантехник или электрик, он понимает, как собрать схему, как разобраться в этом чертеже, как сделать так, чтобы это все работало, потому что он такой экзамен сдает", - сказал Кожемяко.

Среди востребованных для Приморского края профессий, помимо рабочих, он назвал такие отрасли, как судостроение, строительство, логистика, туризм, сельское хозяйство. "Край разносторонне развивается. Мы видим новые проекты и в области химии. Здесь строится Находкинский завод минеральных удобрений, а это уже высококлассные, высокотехнологичные специалисты нужны. Также мы видим необходимость [кадров] в бюджетной сфере", - добавил губернатор.

Кожемяко отметил, что в Приморье стараются привлекать молодых специалистов, прибегая к различным федеральным и региональным программам. "Востребованность для молодых людей на территории нашего региона очень огромная. И мы видим и рост зарплат, мы видим эти льготы, которые дают молодежи, это и доплата по первому году, это, скажем, возможность получить жилье с 2%-ной ипотекой", - сказал он.

Х Восточный экономический форум состоялся во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума прошло более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме приняли участие более 8,4 тыс. участников из 75 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер форума. 

