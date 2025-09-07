Президент Союза Ара Абрамян указал, что САР также оказывает поддержку в рамках своих возможностей бойцам армянского батальона "Арбат"

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Союз армян России (САР) с начала СВО направил в зону проведения операции около 20 тыс. тонн различных грузов. Об этом заявил в интервью ТАСС президент Союза Ара Абрамян.

"В этот же день, через два часа после выступления [президента России Владимира] Путина (объявление о начале СВО 24 февраля 2022 года - прим. ТАСС) вышло мое заявление с выражением полной поддержки. В этот день я собрал все региональные отделения, со всеми разговаривал о том, что мы поддерживаем президента. Мы сделали заявление и будем оказывать всяческое содействие, которое необходимо, которое дают наши возможности", - сказал он.

Абрамян подчеркнул, что Союз армян России с начала операции и до настоящего дня отправляет помощь в зону СВО. "Мы отправили около 20 тыс. тонн грузов", - сказал он, отметив, что речь идет не только о гуманитарной помощи.

Президент САР отметил, что этнические армяне принимают участие в СВО. "Что касается того, сколько участвует [граждан России армянского происхождения], это закрытая информация, это к Минобороны. О героях мы узнаем тогда, когда наш президент Владимир Владимирович Путин их награждает. Вот тогда мы знаем, что есть армяне, которых он награждает, они герои", - сказал он.

Абрамян указал, что САР также оказывает поддержку в рамках своих возможностей бойцам армянского батальона "Арбат". "Я знаю, что есть армянский батальон. Мы их приглашаем - не только армян, там разные национальности - на наши мероприятия. Держим связь со всеми, насколько возможно", - отметил он.