Медали "За спасение погибавших" получили семь белгородских медиков, еще один получил медаль "За храбрость" II степени

БЕЛГОРОД, 7 сентября. /ТАСС/. Два врача из белгородского Шебекино, которых накануне наградил президент России Владимир Путин, продолжили оказывать помощь пострадавшим в результате атаки дронов 6 сентября, несмотря на полученные ранения. Об их подвиге в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Ранее Путин наградил медалями "За спасение погибавших" семь белгородских медиков, еще один получил медаль "За храбрость" II степени.

"Медалями ["За спасение погибавших"] отмечена семья Ткачевых. Оба медика работают в одной бригаде в Шебекино. Была атака вражеским дроном, и они приехали на вызов, чтобы оказать помощь пострадавшим. Прилетел затем и второй дрон, который взорвался, и медики получили ранения, но со своего боевого поста они не ушли и остались до прибытия другой бригады скорой медицинской помощи", - написал губернатор.

В результате атаки украинских дронов на Белгородскую область 6 сентября три мирных жителя получили ранения. В Шебекине из-за прилетов снарядов были разрушены стены частного дома и хозяйственной постройки, также были повреждены окна, кровли и заборы двух домовладений, перебита линия электропередачи.