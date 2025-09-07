Нефтегазовый комплекс - один из драйверов экономического роста и основа развития промышленности в России, отметил премьер-министр

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов нефтяной и газовой промышленности с профессиональным праздником и отметил их способность работать в суровых условиях и закалку.

"Нефтяники и газовики - люди особой закалки, способные работать в любых суровых условиях. Вы посвятили себя профессии, которая стала не только любимым делом, но и ответственным служением. Благодаря вам Россия является мощной энергетической державой", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте кабмина.

Мишустин добавил, что нефтегазовый комплекс - один из драйверов экономического роста и основа развития промышленности в России. Он обеспечивает энергетическую безопасность, а также благополучие миллионов россиян.

Трудовые коллективы предприятий и компаний вносят вклад в достижение технологического суверенитета, добавил премьер-министр. Они решают поставленные задачи, осваивают арктический шельф, наращивают мощности по производству сжиженного природного газа. Также работники отрасли строят экспортные маршруты, создают инновационные решения для разведки, добычи, транспортировки и переработки нефти и газа.

"В этот праздничный день хочу поблагодарить работников нефтяной и газовой промышленности за самоотверженный труд, а также выразить признательность ветеранам, которые являются примером для молодых специалистов", - заключил Мишустин. Премьер-министр пожелал работникам отрасли успехов в осуществлении намеченных планов, реализации новых проектов, здоровья и счастья.

День работников нефтяной и газовой промышленности впервые установлен в 1965 году и отмечается ежегодно в первое воскресенье сентября.