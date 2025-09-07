Пресс-секретарь главы государства отметил, что президент РФ "просто на это не хочет терять время

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин не смотрит и не читает то, что про него снимают в фильмах и пишут в книгах. Это отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью ТАСС на ВЭФ.

"Как он сам неоднократно говорил, про себя ни книги не читает, ни фильмы не смотрит", - сказал Песков. По его словам, Путин "просто на это не хочет терять время".

Пресс-секретарь рассказал, что президент предпочитает исторические фильмы и сериалы, прежде всего документальные, и иногда смотрит их в дороге.

3 сентября на пресс-конференции в Пекине президент РФ заявил, что впервые слышит о фильме "Кремлевский волшебник", где его сыграл британский актер Джуд Лоу. Премьера картины прошла в конце августа на Венецианском кинофестивале.