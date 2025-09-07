Площадь кинопарка "Москино" превысит 1,1 тыс. га

Это позволит разместить более 70 натурных площадок, павильоны и инфраструктуру для кинопроизводства

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Площадь кинопарка "Москино", первая очередь которого официально открылась год назад, превысит 1,1 тыс. га в течение пяти лет. Об этом ТАСС сообщил руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

7 сентября 2024 года президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин дали старт открытию первой очереди кинопарка "Москино" в столице. Завершен второй этап его создания, в общей сложности здесь открыты уже 34 натурные площадки и шесть павильонов. В результате кинопарк стал одной из самых крупных киноплощадок в мире, здесь уже прошли съемки более 140 проектов.

"Кинопарк "Москино" за год стал востребованным у профессионального сообщества и москвичей. За летний сезон его посетили более 150 тыс. человек. В ближайшие пять лет площадь кинопарка превысит 1,1 тыс. га, что позволит разместить более 70 натурных площадок, павильоны и инфраструктуру для кинопроизводства. Это создаст новые возможности как для съемочных команд, так и для зрителей, а Москва получит крупнейший в мире центр натурных съемок", - сказал Фурсин.

Генеральный директор АНО "Москино" Георгий Прокопов в беседе с ТАСС подчеркнул, что с начала года в кинопарке отснято уже около 60 кинопроектов разных форматов.

"Спустя год после официального открытия можно смело утверждать, что кинопарк "Москино" стал играть заметную роль как в отечественной киноиндустрии, так и в сфере событийного туризма. Кинопарк регулярно привлекает москвичей и гостей столицы на фестивали. В прошлые выходные здесь прошел фестиваль света "Проекция", на который приехал легендарный рэпер Баста Раймс. Кинопарк продолжит развиваться и дальше, будет все чаще оказываться на киноэкранах и приглашать гостей на яркие и запоминающиеся мероприятия", - отметил Прокопов.

Локации кинопарка

Народный артист РФ, режиссер Игорь Угольников сообщил ТАСС, что создание кинопарка такого масштаба "подстегивает" к созданию больших проектов.

"За этот год был сделан не просто шаг, а огромный рывок в отечественной киноиндустрии, фактически подстегнув всех продюсеров, режиссеров, авторов на новое большое производство как сериалов, так и фильмов. И тут масштаб, с которым Москва подошла к строительству, развитию кинопарка "Москино" говорит о том, что теперь нам всем, продюсерам и режиссерам, придется работать совсем не так, как мы это делали ранее, нас всех подстегнули к большой работе. У нас есть такой огромный комплекс, развивающийся ежедневно. Для меня очень радостно, что для моего проекта "Знамя победы" кинопарк "Москино" строит "Рейхстаг", в котором будут проходить съемки", - сказал Угольников.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе кинопарка "Москино", наибольшей популярностью у кинопроизводителей здесь пользуются локации "Москва 40-х", "Соборная площадь" и "Центр Москвы". "Самая востребованная площадка для съемок на сегодняшний день - "Москва 1940-х". Это не просто декорация, это тщательно воссозданный фрагмент столицы военного и послевоенного времени. Здесь были сняты такие проекты, как "Враг у ворот", "Атом", "Смерш. 1944", "Значит, нам туда дорога", "Разящий луч", "По законам военного времени", "Победа", - рассказали в пресс-службе.

В локации "Соборная площадь Москвы" снимались такие проекты как "Государь", "Казачок -2", "Рождение империи", "Александр I", "Хозяин Москвы". А на площадке "Центр Москвы" - "Постучись в мою дверь в Москве", "20/22", "Баба Яга спасает Новый год", "Граница миров".

Как сообщалось, в ближайших планах - завершить в кинопарке строительство не менее 10 локаций, в том числе "Крепость", "Города Восточной Европы", "Сказочный город". Также будут построены еще два многофункциональных павильона, складской комплекс, многоуровневая парковка и гостиничный комплекс на более чем 200 номеров.