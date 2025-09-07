В честь события на набережной выступили местные музыкальные и танцевальные коллективы и прошло флаговое шествие

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Первый в РФ филиал Национального центра "Россия" открылся во Владивостоке. В честь этого события на набережной Спортивной гавани прошла торжественная программа, передает корреспондент ТАСС.

"Я искренне рад видеть на этой великолепной площади, здесь, где мы первые в стране таким большим коллективом, большими трудами открыли [филиал] Национального центра "Россия". Это действительно точка притяжения для жителей нашего края, для наших гостей, которая позволит посмотреть все эти достопримечательности, проекты, которые сегодня реализуются в нашем регионе. Посмотреть на те достижения исторических личностей, которые оставили яркий след в истории нашего края", - сказал на открытии центра губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

На набережной выступали приморские музыкальные и танцевальные коллективы, а также прошло красочное флаговое шествие. Также на сцене выступила специальный гость праздника - певица Ева Польна.

"Это очень символично, там, где наша страна просыпается, открылся первый филиал Национального центра "Россия". И теперь ваш филиал станет примером для всей страны, потому что у нас дальше будут открываться филиалы в других городах. И мне кажется, что здесь правда получилось очень красиво. А я в свою очередь хочу надеяться, что вам будет нравиться внутри, здесь гулять на этой прекрасной набережной", - сказала генеральный директор Национального центра "Россия" Наталья Виртуозова.

Региональные филиалы Национального центра "Россия" создаются по распоряжению президента Российской Федерации Владимира Путина с целью демонстрации достижений нашей страны, укрепления национальной идентичности, формирования чувства гордости за страну, развития профессиональных навыков детей и молодежи, сохранения наследия Международной выставки-форума "Россия".