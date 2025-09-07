Уже в сентябре Арьяна и Дарина Дагбацыреновы могут совершить свой первый прыжок в Волгограде

УЛАН-УДЭ, 7 сентября. /ТАСС/. Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил организовать подготовку к прыжку с парашютом для девочек-близнецов, рассказавшим о своей мечте на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) президенту России Владимиру Путину. Об этом Цыденов сообщил в своем Telegram-канале.

На встрече с курсантами центра "Воин" президент во время беседы с девочками удивился, узнав, что школьницы намерены совершить прыжок с парашютом.

"Сегодня встретились с Арьяной и Дариной Дагбацыреновыми - курсантами Центра "Воин". <…> Девчонки рассказали президенту о своей мечте - совершить прыжок с парашютом. Поручил совместно с Центром "Воин" и нашими десантниками 11 ОДШБ (отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады - прим. ТАСС) организовать для них полноценную подготовку. Уже в сентябре Арьяна и Дарина могут совершить свой первый прыжок в Волгограде, где будут участвовать в военно-спортивной игре "Зарница", - сообщил Цыденов.

Он добавил, что "мечты должны сбываться - особенно если это мечты смелых, целеустремленных жителей Бурятии". Ранее отчим девочек-близнецов Зорикто Пантеев сообщил ТАСС, что в семье знают о мечте дочерей и разрешили им прыгнуть с парашютом, а также, что родители полностью их поддерживают.

Близнецы учатся в 10-м классе физико-математической школы №56 города Улан-Удэ, являются активистками, увлекаются тхэквондо.

Центр "Воин" впервые развернул свой павильон на выставке "Улица Дальнего Востока" в рамках X юбилейного Восточного экономического форума во Владивостоке. На площадке работали курсанты и инструкторы из Бурятии, Якутии, Хабаровского, Камчатского края, Сахалина и других регионов. Любой желающий мог пройти мастер-классы, ознакомиться с работой Центра "Воин", чтобы понять, какой уровень подготовки он получит, придя в филиал.

О форуме

Х Восточный экономический форум состоялся во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума прошло более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме приняли участие более 8,4 тыс. участников из 75 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.