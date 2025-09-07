Длина маршрута составляет около 6 км

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Общегородской крестный ход в день празднования Собора Московских святых начался от Храма Христа Спасителя, передает корреспондент ТАСС.

Натиск тысяч верующих сдерживают представители "Патриарших добровольцев", "Сорока Сороков" и "Русской общины", разделяя толпу на сектора и не допуская давки.

Постоянно раздаются возгласы "Христос Воскресе", на которые многоголосый хор отвечает "Воистину Воскресе". Периодически раздаются церковные песнопения и призывы пропустить вперед духовенство. Москвичи воодушевленно наблюдают за крестным ходом с огороженных улиц и Крымского моста.

Молитвенное шествие от кафедрального собора Христа Спасителя до Новодевичьего ставропигиального женского монастыря возглавляет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Общая длина маршрута составляет около 6 км.