Собянин: на первых четырех станциях Троицкой ветки совершили 13,5 млн поездок

Ветка уменьшила нагрузку на Калужско-Рижскую и Сокольническую линии

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Пассажиры совершили более 13 млн поездок на первых четырех станциях Троицкой линии метро с момента открытия, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Ровно год назад открылись первые станции Троицкой линии метро. Это станции "Тютчевская", "Генерала Тюленева", "Университет Дружбы Народов" и "Новаторская". <...> С момента запуска на этих четырех станциях совершено 13,5 млн поездок", - написал мэр в Telegram-канале.

Открытие станций улучшило доступность районов Обручевский, Коньково, Теплый Стан, Проспект Вернадского, Ломоносовский и Коммунарка, в которых живут 800 тыс. москвичей. Также ветка уменьшила нагрузку на Калужско-Рижскую и Сокольническую линии.

Троицкая линия метро Москвы открылась 7 сентября 2024 году. По состоянию на 28 декабря 2024 год линия насчитывает семь станций и около 15 км путей. В 2025 году ожидается ввод в эксплуатацию участка от "Новаторской" до станции "ЗИЛ" (промежуточные - "Вавиловская", "Академическая" и "Крымская").