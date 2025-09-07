Президент Южной Осетии назвал Черкесск символом межнационального согласия

Алан Гаглоев заявил, что это не просто административный центр, а сердце Карачаево-Черкесии

ЧЕРКЕССК, 7 сентября. /ТАСС/. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев, выступая на главном стадионе "Нарт" в Карачаево-Черкесии в рамках торжества в честь празднования Дня республики и 200-летия ее столицы, назвал Черкесск символом многонациональности, межэтнического и конфессионального согласия, передает корреспондент ТАСС.

"Примите же, друзья, самые искренние, теплые и сердечные поздравления с вашим прекрасным праздником - 200-летием со дня основания города Черкесска. Города, который уже давно стал символом межнационального согласия, трудолюбия и веры в будущее. Черкесск - не просто административный центр, а сердце Карачаево-Черкесии, живое воплощение ее многонационального состава, богатого этнокультурного наследия, стремление к развитию подлинно братских отношений между жителями республики, независимо от этнической принадлежности и вероисповедания", - сказал он.

Гаглоев также отметил поддержку, которую регулярно оказывают российские власти субъектам Северо-Кавказского федерального округа. "Следует особо подчеркнуть, что сегодняшняя Россия во главе с президентом Владимиром Владимировичем Путиным делает все возможное для развития регионов Северного Кавказа. Федеральные программы поддержки, инвестиции в инфраструктуру, поддержка национальных проектов - все это приносит реальные, очень зримые результаты. <…> С полным основанием и с гордостью за наших братьев мы можем сказать, что Черкесск прожил эти два столетия с достоинством, мужеством и верой в светлое будущее", - добавил президент Южной Осетии.

Празднование Дня Карачаево-Черкесии и 200-летия Черкесска проводится 6-7 сентября. Организованы различные фестивали, выставки, театрализованные представления, концерты, патриотические мероприятия и спортивные состязания, развлекательная программа для детей.