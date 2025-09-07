Симоньян рассказала об обнаружении у нее тяжелой болезни и предстоящей операции

Главный редактор RT отметила, что, несмотря на состояние здоровья, вышла в эфир, чтобы поддержать семьи, чьи близкие сейчас находятся на фронте

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что ей диагностировали тяжелое заболевание и в ближайшее время ей предстоит операция. Об этом она заявила в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

"Я должна сказать правду и должна подбодрить тех, кто проходит через ту же самую правду. <…> За эту неделю у меня диагностировали страшную тяжелую болезнь. У меня завтра операция как раз вот здесь, под этим орденом", - сказала она, указав на церковный орден княгини Ольги, которым днем ранее ее наградил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Симоньян отметила, что, несмотря на состояние здоровья, вышла в эфир, чтобы поддержать семьи, чьи близкие сейчас находятся на фронте.

Она также напомнила, что ее супруг, режиссер Тигран Кеосаян, уже девятый месяц находится в коме. "Как говорят у нас в России, "пришла беда - отворяй ворота". Вот ворота в нашем доме просто уже не просто не запираются, а их уже, по-моему, снесло этим ветром судьбы", - добавила Симоньян.