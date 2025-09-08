Крупнейший вуз Якутии присоединится к проекту Всемирного центра мамонта

Он будет иметь культурно-туристическое, коммерческое, производственное и экологическое направления

ВЛАДИВОСТОК, 8 сентября. /ТАСС/. Северо-Восточный федеральный университет (СВФУ) в Якутии присоединится к проекту создания Всемирного центра мамонта - международного научно-культурного комплекса. Об этом сообщил в интервью ТАСС ректор вуза Анатолий Николаев в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Это большой проект, который Республика Саха (Якутия) уже хотела сделать достаточно давно. Было несколько вариантов, и мы, как Северо-Восточный федеральный университет, где есть один из уникальных музеев мамонтовой фауны, тоже являемся одними из соорганизаторов этого большого проекта, - сказал он. - Предполагается, что со стороны университета будет научно-образовательное направление. И, конечно, у нас есть свой потенциал - у нас насчитывается несколько тысяч экспонатов только в нашей собственности".

На выставке "Улица Дальнего Востока" в этом году павильон Якутии впервые показывает общественности тушу мамонтенка Яны, обнаруженной в июне 2024 года на термокарстовом провале Батагайка - научном стационаре СВФУ. Ученые подчеркивают, что мамонтенок Яна по своей сохранности - один из лучших в мире: на голове нет никаких утрат, хобот, уши, ротовая область - без видимых повреждений и деформаций. В данный момент Яна - самая древняя по геологическому возрасту находка среди шести ранее обнаруженных в мире детенышей мамонта без учета фрагментированных останков.

Всемирный центр мамонта планируется построить рядом с мостовым переходом через реку Лену на Табагинском мысу. Центр будет выступать как системообразующее ядро и генератор нового знания в Арктике, также как центр подготовки кадров. Кроме того, он будет иметь культурно-туристическое, коммерческое, производственное и экологическое направления. В ходе ВЭФ с Газпромбанком и Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики было подписано соглашение о сотрудничестве в вопросах создания международного научно-туристического парка "Всемирный центр мамонта". Отмечалось, что размер требуемых инвестиций - 20 млрд рублей. Планируемая территория центра составит 232 га. Реализация проекта запланирована в рамках долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития Якутской городской агломерации.

Как правило, обнаруженные в Якутии объекты мамонтовой фауны отличаются хорошей сохранностью. До 90% всех уникальных находок с мягкими тканями приходится на Якутию, кроме того, ископаемые животные с сохранившимися биологическими жидкостями были обнаружены только в Якутии.

Ожидается, что строительство Ленского моста станет для Якутии новым этапом социально-экономического развития - впервые будет создано круглогодичное сообщение столицы региона с большой частью территории, оторванной рекой, откуда производится завоз основных грузов. Создаваемый транспортно-логистический узел свяжет авиационный, железнодорожный, автомобильный и речной виды транспорта и создаст каркас для развития опорной транспортной сети на Дальнем Востоке. Мост пройдет от села Старая Табага (входит в городской округ Якутска) до села Хаптагай Мегино-Кангаласского района.

