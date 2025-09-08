Как сообщила пресс-служба компании - регоператора по работе с ТКО "Спецавтохозяйство", его емкость почти исчерпана

НОВОСИБИРСК, 8 сентября. /ТАСС/. Левобережный мусорный полигон, один из крупнейших объектов размещения отходов в регионе, перестал принимать часть мусора из-за нехватки места на площадке. Об этом сообщила пресс-служба компании - регоператора по работе с твердыми коммунальными отходами (ТКО) "Спецавтохозяйство" (САХ).

"С сентября 2025 года на Левобережном полигоне больше не принимают строительный мусор, остатки сырья и побочные продукты производства. Теперь все отходы, кроме твердых коммунальных, которые поступали на Левобережный полигон, направляют на полигон "Гусинобродский", - говорится в сообщении.

В компании уточнили, что емкость полигона почти исчерпана. "Переполнение полигона - это серьезная нагрузка на экосистему. Если не сократить объем отходов, поступающих на Левобережный полигон, это может негативно сказаться на экологии всего региона", - сообщила начальник отдела охраны окружающей среды САХ Лидия Куличкова, ее цитирует пресс-служба. При этом отмечается, что изменение маршрутов может увеличить расходы и привести к росту цен на вывоз части мусора.

Рекультивацию полигона "Левобережный" планировалось начать в 2025 году, когда должны были завершиться проекты строительства двух комплексов мусоропереработки под Новосибирском. Однако проекты, концессионером по которым выступало САХ, не были реализованы.

О концессиях на комплексы ТКО

Возведение мусороперерабатывающих комплексов в регионе позволит рекультивировать заполненные полигоны, куда свозится мусор из Новосибирска и некоторой части агломерации. В частности, полигон "Левобережный", который почти исчерпал свой ресурс. Кроме того, на свалке почти ежегодно горит мусор, а рядом расположены многоквартирные жилые дома.

Первая концессия по строительству двух мусороперерабатывающих комплексов под Новосибирском не была реализована. С 2016 года по 2022 год компания "Экология-Новосибирск" (ГК ВИС) так и не приступила к работам. Осенью 2023 года концессионером со сроком реализации 21 месяц стало на тот момент муниципальное предприятие Новосибирска "Спецавтохозяйство (САХ)". Отставание от графика работ оценивалось более чем в полгода. В августе суд расторг соглашение по одному из объектов, продолжается суд по второму.

Реализовать проекты планируется с привлечением дочерних компаний структур областного правительства, сообщали ТАСС в министерстве ЖКХ региона.