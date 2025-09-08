Всего к началу запуска мероприятия поступили восемь заявок на участие, сообщил министр строительства региона Виктор Романов

ВЛАДИВОСТОК, 8 сентября. /ТАСС/. Строительство первых домов стартовало в арктических районах Якутии из стройматериалов, доставка которых была возмещена республикой по пилотному проекту для строительства индивидуальных жилых домов. Об этом сообщил ТАСС министр строительства Якутии Виктор Романов.

"С начала 2025 года реализуется проект возмещения расходов по доставке строительных материалов до арктических улусов Республики Саха (Якутия) для строительства индивидуальных жилых домов. Всего к началу запуска мероприятия поступили восемь заявок на участие. По результатам их рассмотрения были отобраны пять жителей четырех арктических районов - Абыйского, Анабарского, Оленекского и Среднеколымского улусов. Стройматериалы уже доставлены до районных центров этих районов, в настоящий момент идет строительство индивидуальных жилых домов", - сообщил Романов.

Он уточнил, что в данный момент доставка стройматериалов обеспечивается в зимний период - по автозимникам.

Согласно указу главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева об основных направлениях государственной политики региона в Арктической зоне региона на период до 2030 года, кабмину республики поручено обеспечить с 2025 года субсидирование транспортных расходов на доставку стройматериалов для строительства жилья в арктических районах. В этом году из госбюджета республики выделено на 2025 год 10 млн рублей.

Проект предусматривает выделение субсидии единому оператору по доставке строительных материалов до арктических районов - Арктической торгово-логистической компании (АТЛК). Жители, которые изъявили желание принять участие в проект и включены в соответствующий список муниципалитетов, должны заключить договор на поставку строительных материалов с АТЛК. Дом должен быть построен в течение двух лет с даты получения стройматериалов и обеспечить его регистрацию в ЕГРН.