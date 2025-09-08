В Сириусе в новой программе Минсельхоза примут участие 100 школьников

Ученики приедут из 15 регионов России

СИРИУС /федеральная территория/, 8 сентября. /ТАСС/. Новая образовательная программа Минсельхоза РФ "Агросмена" стартовала в Сириусе, ее участниками стали 100 школьников 8-11-х классов из 15 регионов страны, сообщили ТАСС в пресс-службе федеральной территории. Они будут работать над реальными задачами агропромышленного комплекса (АПК) и посетят ведущие предприятия Краснодарского края.

"100 учеников профильных классов из 15 регионов России стали участниками новой образовательной программы Минсельхоза России "Агросмена" в Сириусе. Школьники 8-11-х классов приехали на федеральную территорию, чтобы познакомиться с современными агротехнологиями и развить ключевые компетенции для будущего профессионального роста в сфере сельского хозяйства и смежных высоких технологий. Их ждет работа над реальными задачами АПК, общение с экспертами отрасли, посещение ведущих сельхозпредприятий Краснодарского края, экскурсии и мастер-классы", - сказали в пресс-службе.

Там также отметили, что новая программа включает три направления: инженерно-техническое, информационно-техническое и химико-биологическое. Каждый участник выберет один из модулей и в течение 80 академических часов пройдет полный цикл проектной деятельности - от идеи до защиты готового решения. Помимо профильных занятий, школьников ждут интеллектуальные командные квизы на эрудицию и логику, мастер-классы по прикладному искусству, обзорные и тематические экскурсии по федеральной территории, парку "Южные культуры", Природному орнитологическому парку и Красной Поляне. Продлится "Агросмена" до 22 сентября.

"Новая образовательная программа будет способствовать воспитанию у школьников целостного представления о роли агропромышленного комплекса для российской экономики, поддержит молодых специалистов на пути к лидерству в сфере и станет важной ступенью в формировании сильного кадрового потенциала для сельского хозяйства - стратегически значимой отрасли страны", - добавили в пресс-службе.