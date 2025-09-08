Тепло будет поэтапно приходить во все дома и учреждения полуострова, сообщили в компании "Южные электрические сети Камчатки"

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 сентября. /ТАСС/. Отопительный сезон стартовал в населенных пунктах на Камчатке, поэтапно тепло будет приходить во все дома и учреждения полуострова. Об этом сообщили ТАСС в компании "Южные электрические сети Камчатки".

"8 сентября к отоплению подключили дома жителей сел Тигиль и Седанка Тигильского района. В середине сентября потеплеют батареи в селах Атласово и Долиновка. В селе Никольское Алеутского округа отопительный сезон круглогодичный с двухнедельным перерывом для проведения ремонтных и профилактических работ", - рассказали в компании.

За время подготовки к осенне-зимнему периоду компания полностью выполнила все мероприятия на теплогенерирующем оборудовании и сетях. В течение месяца в отдельных зданиях и сооружениях завершатся работы, не влияющие на качество теплоснабжения. Отопительный сезон в Петропавловске-Камчатском обычно стартует в конце сентября.