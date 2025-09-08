Многие из них восстанавливали уже неоднократно

БЕЛГОРОД, 8 сентября. /ТАСС/. Специалисты с начала проведения СВО восстановили в Белгородской области 549 вышек сотовой связи, поврежденных из-за атак со стороны Вооруженных сил Украины. К восстановительным работам также подключаются добровольцы отряда "Барс", сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Вчера во время рабочей поездки в Новой Таволжанке жители задавали вопрос, когда будет восстановлена базовая станция сотовой связи. Только за август 2025 года восстановили 25, с начала специальной военной операции - 549", - сказал он.

По словам губернатора, многие базовые станции восстанавливали уже неоднократно. "Единственная проблема, почему еще не восстановили те, которые не работают, - это обстрелы, атаки БПЛА. Наши ремонтные бригады - очень мужественные люди, которые, рискуя своей жизнью, пытаются восстановить связь в наших селах. Но, к сожалению, не всегда это возможно", - сообщил губернатор.

По словам главы региона, добровольцы отряда "Барс" прошли обучение работе на большой высоте, получили специальное снаряжение и тоже подключаются к этой работе.